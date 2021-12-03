Гандболистки сборной России победили Камерун на старте ЧМ

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Сборная России по гандболу нанесла поражение соперницам из национальной команды Камеруна в матче первого тура предварительного раунда чемпионата мира среди женщин.

Результат встречи в Испании – 40:18 в пользу российской команды.

5 декабря россиянки сыграют с Польшей, 7 декабря – с Сербией.

В турнире выступают 32 команды, в основной раунд выйдут по три лучшие команды каждого из квартетов.

Действующим чемпионом мира является Нидерланды. Команда России на прошлом ЧМ – в 2019 году – завоевала бронзу, при этом она является четырехкратным чемпионом мира.

Российская сборная в свете решений CAS, запрещающих спортсменам из РФ играть на ЧМ под государственной символикой своей страны, выступает на турнире Испании в статусе команды Федерации гандбола России.