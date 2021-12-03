УНИКС прервал победную серию в Евролиге, проиграв "Олимпиакосу"
Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Казанский баскетбольный клуб УНИКС в овертайме уступил "Олимпиакосу" (Пирей, Греция) в домашнем матче 13-го тура регулярного сезона Евролиги.
Поединок, прошедший в столице Татарстана, завершился поражение хозяев со счетом 84:87 (20:17, 20:25, 22:17, 15:18, 7:10). Победитель определился в овертайме.
Российский клуб до этой встречи выиграл четыре матча подряд. В турнирной таблице казанцы занимают 7-е место (7 побед, 6 поражений). "Олимпиакос" - третий (9-4).
"Олимпиакос" является трехкратным обладателем трофея. Ранее в рамках Евролиги УНИКС и "Олимпиакос" встречались дважды - в сезоне-2016/2017. Обе встречи завершились победами греков.