СКА обыграл "Йокерит" в матче КХЛ

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Хоккеисты петербургского СКА нанесли поражение соперникам из "Йокерита" (Хельсинки) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Встреча в Санкт-Петербурге закончилась со счетом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) в пользу хозяев площадки. Победу СКА принесли шайбы Антона Бурдасова (7-я минута), Данилы Моисеева (28) и Андрея Кузьменко (56). В составе "Йокерита" отличился Юлиус Юнттила (27).

В параллельном матче минское "Динамо" в гостевом матче обыграло подольский "Витязь" со счетом 5:2 (0:1, 2:1, 3:0). За "Динамо" дубль оформил Кирилл Воронин (56 и 59), еще по одной шайбе забросили Тэйлор Бек (21), Мальте Стремвалль (30) и Маттиас Теденбю (49). "Витязь" ответил точными бросками Нико Оямяки (3) и Кирилла Рассказова (23).

Несмотря на поражение "Йокерит" продолжает делить с московским ЦСКА лидерство в Западной конференции, имея в активе 50 очков. СКА занимает пятое место, набрав 47 очков. "Динамо" идет седьмым (40 очков). Витязь - 11-й, у команды 28 очков.