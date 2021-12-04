Норвежские лыжники заняли весь пьедестал Кубка мира в гонке на 15 км

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Лыжник сборной Норвегии Симен Хегстад Крюгер выиграл индивидуальную гонку на 15 км свободным стилем, которая состоялась на втором этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере.

Второе и третье места также заняли норвежцы Ханс Кристер Холунн и Мартин Левстрем Нюэнгет соответственно.

Россиянин Алексей Червоткин финишировал четвертым с отставанием от Крюгера в 21 секунду. Денис Спицов стал 13-м (+43,6). Лидер национальной сборной Александр Большунов занял 14-е место, отстав от победителя на 44,3 секунды.

Иван Якимушкин - 15-й (+47,4), Артем Мальцев - 21-й (+1:03,8), Андрей Ларьков - 22-й (+1:06,8), Сергей Устюгов - 24-й (+1:08,7), Евгений Белов (все - Россия) -37-й (+1:35,3).

Главный соперник Большунова в борьбе за "Большой глобус" норвежец Йоханес Клебо стал 12-м.

Таким образом, Клебо упрочил лидерство в общем зачете, набрав 256 очков. У идущего вторым Большунова 233 балла. Червоткин поднялся на третью позицию, набрав 162 очка. Устюгов - пятый (150), Александр Терентьев - шестой (141), Якимушкин - 9-й (110).