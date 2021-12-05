Сборная России стала восьмой в женской эстафете на этапе КМ по биатлону

Она более чем на три минуты отстала от выигравшей гонку команды Франции

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Сборная Франции по биатлону финишировала первой в женской эстафете 4х6 км на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

Французская команда, в составе которой выступили Анаис Бескон, Анаис Шевалье, Жулия Симон, Жюстин Бреза, допустила четыре промаха и преодолела дистанцию за 1 час 10 минут 30,3 секунды.

Второе место заняла сборная Белоруссии, у которой шесть промахов и 57,9 секунды отставания.

Третьей стала Швеция, на счету которой 11 неточных выстрелов и два штрафных круга. Финишную черту сборная Швеции пересекла спустя 1 минуту 9,6 секунды.

Сборная России (Кристина Резцова, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина) финишировала восьмой. На счету российских биатлонисток 10 промахов и 3 минуты 10,6 секунды отставания от первого места.