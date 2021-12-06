Двух игроков ФНЛ-2 отстранили за ставки

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Комитет по этике Российского футбольного союза принял решение отстранить на пять лет футболистов клуба "Металлург-Видное" Дмитрия Андрияхина и Анатолия Негоду за игру на тотализаторе, сообщает служба коммуникаций РФС.

"Футболисты команды "Металлург-Видное" Дмитрий Андрияхин и Анатолий Негода отстранены от любой связанной с футболом деятельности на 5 лет за систематическую игру на тотализаторе. Каждый из них совершил более 500 ставок, включая сотни ставок на матчи под эгидой РФС. При этом игроки не совершали интерактивных ставок на матчи с участием своей команды", - говорится в сообщении.

"Металллург-Видное" выступает во втором дивизионе Футбольной национальной лиги (ФНЛ-2), что раньше считалось Профессиональной футбольной лигой (ПФЛ).