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Биатлонисты Елисеев и Буртасова выступят на "Рождественской гонке"

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Российские биатлонисты Матвей Елисеев и Евгения Буртасова примут участие в традиционной командной "Рождественской гонке" в 2021 году, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

Кроме того, в юниорской гонке российскую команду представят Михаил Первушин и Полина Плюснина.

"Рождественская гонка" пройдет 28 декабря в Гельзенкирхене на арене футбольного клуба немецкой Бундеслиги "Шальке-04".
По количеству побед в "Рождественской гонке" Россия делит первое место с Норвегией – по пять . В 2021 году победили россияне.

биатлон

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