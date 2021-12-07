РФС указал на недоработки ЦСКА в обеспечении безопасности в матче с "Зенитом"

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Комитет по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза (РФС) изучил обстоятельства событий, произошедших на матче 16 тура чемпионата страны ЦСКА - "Зенит".

"Массовое использование болельщиками пиротехнических изделий получило крайне негативную оценку, акцентировано внимание на создаваемых подобными действиями рисках для жизни и здоровья зрителей на матчах. Отмечены недоработки футбольного клуба в части обеспечения безопасности соревнования", - говорится в заявлении РФС, опубликованном на сайте организации.

"Комитет сообщает о проведении ряда мероприятий по улучшению координации совместной работы организаторов футбольных матчей и правоохранительных органов, направленных на недопущение повторения подобных инцидентов в дальнейшем", - подчеркивается в заявлении РФС

Решение о дисциплинарных санкциях с учетом выводов комитета будет вынесено на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза 9 декабря.

28 ноября полицейские задержали группу футбольных болельщиков после матча ЦСКА - "Зенит", завершившегося со счетом 2:0 в пользу команды из Петербурга.

Позднее ЦСКА выступил с заявлением, в котором осудил действия болельщиков команды, использовавших пиротехнические средства во время матча чемпионата России. Клуб обещал бесплатную юридическую консультацию для фанатов.

Пресс-центр МВД России сообщил 29 ноября, что сотрудники полиции составили 51 протокол об административных правонарушениях в отношении задержанных.