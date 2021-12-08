Гандболистки сборной России с первого места вышли в основную стадию ЧМ

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Сборная России по гандболу победила Сербию в третьем туре предварительного этапа чемпионата мира среди женщин.

Результат матча в Испании – 32:22 (15:9) в пользу россиянок.

Российские гандболистки выиграли все три матча в группе В и, набрав 6 очков, с первого места вышли в основную стадию турнира. Также от этого квартета туда пробились Сербия (4 балла) и Польша (2). Камерун (0) сыграет в утешительных матчах за 25-32-е места.

На следующей стадии турнира россиянки сыграют со Словенией, Черногорией и Францией.