Определились 15 из 16 участников плей-офф Лиги чемпионов УЕФА

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - По итогам матчей, прошедших во вторник и среду в рамках заключительного, шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, стали известны 15 из 16 участников 1/8 финала турнира.

С первых мест в своих группах в плей-офф пробились английские "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", нидерландский "Аякс", немецкая "Бавария", французский "Лилль", испанский "Реал", итальянский "Ювентус".

Со вторых мест путевки в весеннюю стадию турнира завоевали португальские "Бенфика" и "Спортинг", испанский "Атлетико", австрийский "Зальцбург", итальянский "Интер", французский "Пари Сен-Жермен", английский "Челси".

Вакантным остается одно место, на него претендуют итальянская "Аталанта" и испанский "Вильярреал", матч которых перенесен на четверг из-за снегопада в Бергамо. Сейчас испанская команда занимает в группе F второе место 7 очков, итальянская – третье (6).

Жеребьевка 1/8 финала пройдет 13 декабря в штаб-квартире УЕФА в Ньоне. Победители групп будут посеяны в первую корзину, остальные команды – во вторую.

Россию на групповом этапе Лиги чемпионов представлял петербургский "Зенит". Он выступал в одной группе с "Ювентусом", Челси" и шведским "Мальме", занял третье место и весной сыграет в Лиге Европы. Также в Лиге чемпионов был задействован московский "Спартак", но он не смог преодолеть квалификационный барьер, в результате теперь играет в Лиге Европы.