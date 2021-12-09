Футболист "Динамо" Захарян признан лучшим молодым игроком РПЛ

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Нападающий московского футбольного клуба "Динамо" Арсен Захарян стал обладателем награды "Первая пятерка", вручаемой лучшему молодому игроку Российской премьер-лиги.

Как сообщается на сайте Детской футбольной лиги, организовавшей премию, Захарян по итогам опроса набрал 445 баллов.

В тройку лучших также вошли форвард "Уфы" Гамид Агаларов (312) и нападающий "Динамо" Константин Тюкавин (238). Кроме того, полузащитник "Спартака" Наиль Умяров набрал 116 баллов, полузащитник "Арсенала" Даниил Хлусевич – 114.

Приз "Первая пятерка", учреждённый в 2002 году Детской футбольной лигой, считается одним из самых престижных в российском футболе. Им владели многие игроки, ставшие впоследствии ключевыми игроками сборной России: Александр Кержаков, Владимир Быстров, Игорь Акинфеев, Динияр Билялетдинов.

В прошлом году лауреатом стал защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев.