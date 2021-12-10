Сборная России стыковые матчи за путевку на ЧМ-2022 проведет в "Лужниках"

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Стадион "Лужники" в Москве станет домашней ареной сборной России по футболу в стыковых матчах за право сыграть на чемпионате мира-2022, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

"Мы рады объявить, что сборная России возвращается в "Лужники", где проведет, как мы надеемся, два важнейших матча первой половины 2022 года. Рассчитываем, что ситуация позволит заполнить трибуны, и болельщики окажут команде ту поддержку, которая будет необходима для победы!" - сказал генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

В полуфинальном стыковом матче россияне, как сообщалось, сыграют с Польшей 24 марта (начало – 20:00 мск). В случае победы сборная России 29 марта встретится с победителем пары Швеция – Чехия.

При этом, если сборная России проиграет Польше, запланирован товарищеский матч против команды, уступившей в паре Швеция – Чехия.

На групповом этапе отбора на ЧМ сборная России заняла второе место в группе Н, уступив первое Хорватии. Хорваты в итоге получили прямую путевку на ЧМ, а россияне получили шанс пробиться на чемпионат через стыковые матчи.

Всего в стыковых матчах примут участие 12 команд - 10 сборных, занявших вторые места в отборочных группах, а также две лучшие по рейтингу Лиги наций УЕФА. Их распределили на три условные группы по четыре команды в каждой. Каждая из групп разделена на две полуфинальные пары, победители которых сыграют между собой в финале. Три победителя финальных матчей получат путевки на ЧМ в Катаре.