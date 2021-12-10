Виновница массового завала на "Тур де Франс" оштрафована на 1200 евро

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Суд обязал болельщицу, по вине которой произошел массовый завал участников гонки "Тур де Франс", выплатить штраф. Об этом сообщает BBC News.

Она была признана виновной в создании ситуации, опасной для других людей, а также в непреднамеренном нанесении повреждений.

Ей грозило тюремное заключение сроком на четыре месяца. Однако суд учел признание женщиной своей вины и оштрафовал ее на 1200 евро. Ее также обязали выплатить символический штраф в один евро Национальному союзу профессиональных велосипедистов.

"Да, она совершила глупость, но она не террористка. Мы просто хотим, чтобы болельщики в будущем были более осторожны", - прокомментировал приговор директор "Тур де Франс" Кристиан Прюдомм.

Инцидент произошел 26 июня 2021 года на первом этапе велогонки "Тур де Франс", на участке от Бреста до Ландерно. Одна из зрительниц переступила ограждение и вышла на трассу, чтобы продемонстрировать в камеру свой плакат с приветами бабушке и дедушке. Это стало причиной массового завала спортсменов. Сначала в плакат врезался немецкий велогонщик Тони Мартин, а за ним упали еще несколько человек. Троим спортсменам пришлось сойти с дистанции. Испанец Марк Солер финишировал с переломами обеих рук. Всего травмы разной степени тяжести получил 21 гонщик.

Виновница скрылась с места происшествия до прибытия полицейских. Однако позже сама явилась в полицию, полностью признав свою вину и принеся спортсменам извинения.