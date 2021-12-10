Белоруска Сола выиграла спринт на третьем этапе Кубка мира по биатлону

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Белорусская биатлонистка Анна Сола показала лучший результат в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира, проходящем в Австрии.

Сола не допустила ни одного промаха и завершила дистанцию в 7,5 километров за 20 минут 44,4 секунды.

На втором месте финишировала француженка Жюстин Брезаз-Буше (2 промаха, +46,8 секунд). Третья - норвежка Марте Олсбю-Ройселанн (0; +50,3)

Лучшей из россиянок стала Ирина Казакевич, финишировавшая 19-й (1; +1:40), Кристина Резцова - 22-я (2; +1:41), Ульяна Нигматуллина - 30-я (2; +1:56), Светлана Миронова - 38-я (2; +2:16), Валерия Васнецова - 45-я (2; +2:22), Лариса Куклина - 64-я (2; +2:51). Куклина не сможет принять участие в гонке преследования, так как туда попадают лучшие 60 спортсменок по итогам спринта.

Сола будет стартовать первой в воскресной гонке преследования, соперницы отправятся в погоню за ней согласно результатам финишного протокола спринта.

В программе третьего этапа Кубка мира, который проходит в австрийском Хохфильцене с 10 по 12 декабря, кроме спринтерских гонок также предусмотрены гонки преследования и эстафеты.