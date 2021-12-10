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Логинов стал четвертым в спринте на этапе Кубка мира по биатлону

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Биатлонист Александр Логинов показал лучший среди россиян результат в спринтерской гонке (10 км), прошедшей в австрийском Хохфильцене в рамках очередного этапа Кубка мира.

Он допустил один промах и стал четвертым, 22 секунды уступив победителю гонки Йоханнесу Кюну. На счету Кюна также один неточный выстрел, а дистанцию он преодолел за 26 минут 5 секунд.

Второе место с одним промахом и отставанием от победителя в 14,3 секунды занял швед Мартин Понсилуома. В тройку лучших также попал белорус Антон Смольский, у которого ни одного промаха и 20,5 секунды отставания от первого места.

Между тем, после второго (из двух) огневого рубежа Логинов шел вторым, а первым был Смольский. В свою очередь, Кюн показывал пятый результат.

Остальные российские биатлонисты в итоговом протоколе по итогам этой гонки разместились в следующем порядке: 10.Эдуард Латыпов (2) промаха, 25.Саид Халили (0), 47.Василий Томшин (2), 54.Александр Поварницын (3), 63.Даниил Серохвостов (4).

биатлон

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