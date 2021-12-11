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Болельщик "Крыльев Советов" умер во время матча с "Рубином" в Самаре

Болельщик "Крыльев Советов" умер во время матча с "Рубином" в Самаре
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Болельщик самарских "Крыльев Советов" скончался на стадионе во время матча 18-го тура РПЛ против казанского "Рубина". Российская премьер-лига выразила соболезнования родным и близким фаната.

В заявлении Лиги поясняется, что 50-летний зритель почувствовал себя плохо в конце матча.

Врачи проводили реанимацию в течение получаса, но не смогли спасти жизнь пострадавшего.

По предварительной информации, у фаната произошла внезапная остановка сердца.

Подчеркивается, что руководство РПЛ возьмёт на контроль расследование инцидента совместно с футбольным клубом "Крылья Советов".

Матч завершился победой хозяев со счетом 2:0.

футбол РПЛ Крылья Советов Рубин

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