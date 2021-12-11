"Рубин" проиграл "Крыльям Советов" в матче РПЛ

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Футболисты самарских "Крыльев Советов" одержали победу над соперниками из казанского "Рубина" в домашнем матче 18-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.

Встреча завершилась со счетом 2:0. Победу "Крыльям Советов" принесли голы Ивана Сергеева (62-я минута) и Сергея Пиняева (85). Для 17-летнего Пиняева этот гол стал дебютным в РПЛ.

"Рубин" потерпел третье поражение подряд в чемпионате. "Крылья Советов", в свою очередь, прервали безвыигрышную серию из трех матчей.

"Крылья Советов" идут на шестом месте в таблице, имея в активе 27 очков. "Рубин" - десятый, у команды 22 очка.

В следующем туре, который состоится в конце февраля 2022 года, "Рубин" встретится с "Зенитом" (Санкт-Петербург), "Крылья Советов" сыграют против "Ростова".