Недовольный судейством в игре с ЦСКА тульский "Арсенал" направил запрос в РФС

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Тульский ФК "Арсенал" направил обращение в экспертно-судейскую комиссию РФС по судейству в матче с ЦСКА, сообщается на сайте тульского клуба.

Игра 18-го тура Российской премьер-лиги прошла в субботу в Москве и завершилась поражением тульской команды - 0:2.

На 42-й минуте матча полузащитник "Арсенала" Зурико Давиташвили наносил удар из пределов штрафной площади ЦСКА. При этом в игрока тульской команды врезался защитник ЦСКА Марио Фернандес. Давиташвили в результате грубой игры соперника получил травму и не смог продолжить матч.

В сообщении отмечается, что главный арбитр матча Игорь Панин никак не отреагировал на эпизод: не назначил 11-метровый в ворота ЦСКА и не удалил Фернандеса.

"ПФК "Арсенал" обращается в экспертно-судейскую комиссию РФС за разъяснением действий судейской бригады во главе с Игорем Паниным в данном эпизоде", - говорится в сообщении.

"Арсенал" после 18 туров занимает 12-е место с 19 очками, ЦСКА идет на третьем месте с 30 очками.