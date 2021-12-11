Поиск

Недовольный судейством в игре с ЦСКА тульский "Арсенал" направил запрос в РФС

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Тульский ФК "Арсенал" направил обращение в экспертно-судейскую комиссию РФС по судейству в матче с ЦСКА, сообщается на сайте тульского клуба.

Игра 18-го тура Российской премьер-лиги прошла в субботу в Москве и завершилась поражением тульской команды - 0:2.

На 42-й минуте матча полузащитник "Арсенала" Зурико Давиташвили наносил удар из пределов штрафной площади ЦСКА. При этом в игрока тульской команды врезался защитник ЦСКА Марио Фернандес. Давиташвили в результате грубой игры соперника получил травму и не смог продолжить матч.

В сообщении отмечается, что главный арбитр матча Игорь Панин никак не отреагировал на эпизод: не назначил 11-метровый в ворота ЦСКА и не удалил Фернандеса.

"ПФК "Арсенал" обращается в экспертно-судейскую комиссию РФС за разъяснением действий судейской бригады во главе с Игорем Паниным в данном эпизоде", - говорится в сообщении.

"Арсенал" после 18 туров занимает 12-е место с 19 очками, ЦСКА идет на третьем месте с 30 очками.

Арсенал РФС ЦСКА футбол

Новости по теме

Новости

Устюгов занял второе место в спринте на третьем этапе КМ по лыжам

Болельщик "Крыльев Советов" умер во время матча с "Рубином" в Самаре

Болельщик "Крыльев Советов" умер во время матча с "Рубином" в Самаре

Россиянки заняли второе место в эстафете на австрийском этапе КМ по биатлону

Россиянки заняли второе место в эстафете на австрийском этапе КМ по биатлону

Презентована форма сборной России на Олимпиаду в Пекине

Презентована форма сборной России на Олимпиаду в Пекине

Выигравшую ОИ российскую штангистку Сливенко дисквалифицировали за допинг

Карлсен защитил титул чемпиона мира по шахматам, победив Непомнящего

Карлсен защитил титул чемпиона мира по шахматам, победив Непомнящего

Логинов стал четвертым в спринте на этапе Кубка мира по биатлону

Логинов стал четвертым в спринте на этапе Кубка мира по биатлону

Весной Россию в еврокубках представят "Спартак" и "Зенит". Обобщение

Весной Россию в еврокубках представят "Спартак" и "Зенит". Обобщение

"Локомотив" выбыл из еврокубков, проиграв "Марселю" в Лиге Европы

Сборная России стыковые матчи за путевку на ЧМ-2022 проведет в "Лужниках"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код