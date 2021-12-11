ЦСКА обыграл "Арсенал" в матче Российской премьер-лиги

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Футболисты московского ЦСКА одержали победу над соперниками из тульского "Арсенала" в матче 18-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.

Встреча в Москве завершилась с результатом 2:0. Победу ЦСКА принес дубль Антона Заболотного, который открыл счет на 33-й минуте и реализовал пенальти на 76-й.

10 декабря пресс-служба ЦСКА сообщила, что матч может быть перенесен из-за низкой температуры, которая установилась в Москве. Однако за час до игры был произведен контрольный замер, который показал допустимые значения для проведения матча в назначенное время.

ЦСКА поднялся на третье место в чемпионате, набрав 30 очков. "Арсенал" занимает 11-ю строчку, имея в активе 19 очков.

В 19-м туре, расписание которого станет известно позже, ЦСКА сыграет против московского "Спартака", "Арсенал" проведет матч с "Сочи".

18-й тур является последним перед уходом РПЛ на зимний перерыв, чемпионат возобновится в конце февраля 2022 года.