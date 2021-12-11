ФК ЦСКА предложил фанатам компенсацию за матчи с "Зенитом" и "Арсеналом"

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб ЦСКА объявил о компенсации задержанным после матча с "Зенитом" фанатам, а также болельщикам, которые не смогли посетить игру с "Арсеналом".

9 декабря ЦСКА был наказан закрытием фанатской трибуны "А" на два домашних матча Российской премьер-лиги. Такое решение КДК РФС вынес после поединка армейцев с "Зенитом", когда произошли массовые задержания армейских фанатов. Под санкции попал поединок с "Арсеналом", ранее находившийся из-за погоды под угрозой срыва. В итоге накануне в ЦСКА заявили, что матч с туляками пройдет при пустых трибунах из-за технических работ по исправлению недостатков, выявленных по результатам встречи с "Зенитом".

"Мы не можем оставить ситуацию, произошедшую на последних домашних матчах с "Зенитом" и "Арсеналом" без внимания, и просим болельщиков принять наши извинения и ознакомиться с предусмотренной компенсацией", - говорится в заявлении, опубликованном в субботу на сайте армейцев.

В нем уточняется, что для посетителей секторов 203-206 трибуны "А" прошедшего матча ЦСКА - "Зенит" предусмотрен сертификат на 2 тыс. рублей в официальный магазин ПФК ЦСКА, а также скидка 12% на абонемент следующего сезона.

Владельцы абонементов, не попавшие на матч ЦСКА - "Арсенал" смогут вернуть деньги за билет, либо получат скидку 7% на абонемент следующего сезона, сообщила пресс-служба ЦСКА.

Матч 16-го тура ЦСКА - "Зенит" состоялся 28 ноября и завершился победой петербуржцев со счетом 2:0.

Поединок 18-го тура ЦСКА - "Арсенал" прошел в субботу. Итог противостояния - 2:0 в пользу ЦСКА.

В турнирной таблице ЦСКА занимает третье место, набрав 30 очков.