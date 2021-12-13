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Парсонс переизбран на пост главы Международного паралимпийского комитета

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Бразилец Эндрю Парсонс переизбран на второй четырехлетний срок президентом Международного паралимпийского комитета, сообщила пресс-служба МПК.

Парсонс получил 156 голосов "за" (98%) из 159 голосов на 20-й Генеральной ассамблее МПК, которая состоялась 12 декабря.

Парсонс - бывший президент Паралимпийского комитета Бразилии и Паралимпийского комитета Северной и Южной Америки. Он был избран президентом МПК в сентябре 2017 года, сменив сэра Филипа Крейвена.

Международный паралимпийский комитет

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