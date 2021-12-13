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"Сочи" разгромил "Спартак" в чемпионате России по футболу

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Сочи" со счетом 3:0 нанес поражение московскому "Спартаку" в домашнем матче 18-го тура чемпионата Российской премьер-лиги.

На 28-й минуте пенальти в составе "Сочи" реализовал Кристиан Нобоа, на 89-й отличился экс-футболист "Спартака" Ивелин Попов. На 90+6 минуте судья вновь назначил пенальти в ворота "Спартака", точный удар с 11-метровой отметки нанес Артур Юсупов.

Начиная с 66-й минуты ФК "Сочи" играл в меньшинстве: красную карточку за грубую игру получил Нобоа. В составе "Спартака" за нарушение, приведшее к пенальти незадолго до финального свистка, был удален Максимилиано Кофрие.

"Сочи" набрал 31 очко и теперь занимает третье место в турнирной таблице. "Спартак" - на девятой строчке, 23 балла.

Матч "Сочи" - "Спартак" стал последним в программе РПЛ перед уходом турнира на зимний перерыв. В качестве единоличного лидера на зимнюю паузу ушел петербургский "Зенит", у которого 38 очков. Второе место занимает московское "Динамо" (36).

футбол РПЛ

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