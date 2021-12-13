Главный тренер "Спартака" Витория уклонился от ответа на вопрос о будущем в клубе

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Руй Витория на пресс-конференции по окончании матча РПЛ против "Сочи" отказался развивать тему своего будущего в клубе

"Завтра мы полетим в Москву. В настоящий момент я не хочу ничего говорить, потому что у меня пока еще действует контракт с клубом. Я профессиональный тренер и лояльный к клубу. Сейчас мы не будем об этом говорить", - сказал Руй Витория.

"Возможно, что-то будет позже, но сейчас я хотел бы поблагодарить наших фанатов, которые очень тепло нас поддерживали и заслужили уйти с этой игры в хорошем настроении", - отметил тренер.

Матч "Сочи" - "Спартак" завершился со счетом 3:0 в пользу клуба из Краснодарского края. Серия неудач в чемпионате России привела к тому, что на зимний перерыв "Спартак" уходит на девятом месте в турнирной таблице. СМИ сообщали, что данный матч, вероятно, последний для португальского специалиста в команде, ему, согласно поступающей информации, нашли замену в лице итальянца Паоло Ваноли.