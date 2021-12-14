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Гандболистки сборной России проиграли Франции в матче ЧМ

Гандболистки сборной России проиграли Франции в матче ЧМ
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Женская сборная России по гандболу потерпела поражение от соперниц из национальной команды Франции в заключительном туре основного этапа чемпионата мира в Испании.

Результат встречи – 33:28 (17:12) в пользу француженок.

Франция завершила этап на первом месте в группе 1, россиянки – на втором. Обе сборные ранее уже обеспечили себе выход в четвертьфинал.

Между тем, сборная Франции является действующим олимпийским чемпионом. В финале Олимпиады-2020, прошедшей этим летом в Токио, француженки обыграли российских гандболисток.

В четвертьфинале 15 декабря сборная России сыграет с Норвегией.

Действующим чемпионом мира является Нидерланды. Команда России на прошлом ЧМ – в 2019 году – завоевала бронзу, при этом она является четырехкратным чемпионом мира.

Российская сборная в свете решений CAS, запрещающих спортсменам из РФ играть на ЧМ под государственной символикой своей страны, выступает на турнире Испании в статусе команды Федерации гандбола России.

гандбол

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