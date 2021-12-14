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РФС продлил контракт с тренером сборной России по пляжному футболу

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Российский футбольный союз (РФС) заключил новый контракт с главным тренером национальной сборной по пляжному футболу Михаилом Лихачевым.

Контракт будет действовать до конца 2023 года, сообщает сайт РФС во вторник.

Лихачев возглавил команду в 2010 году. Под его руководством россияне трижды выигрывали чемпионат мира, пять раз Евролигу, четырежды становились сильнейшими на Межконтинентальном кубке.

Кроме этого, вместе с Лихачевым сборная РФ дважды выигрывала Кубок Европы и один раз Европейские игры.

В нынешнем году сборная России завоевала золото чемпионата мира в России и выиграла Межконтинентальный кубок в Катаре.

пляжный футбол

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