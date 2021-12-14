"Барселона" проиграла "Бока Хуниорс" в матче памяти Диего Марадоны

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Футболисты испанской "Барселоны" потерпели поражение от аргентинского клуба "Бока Хуниорс" в товарищеском матче, приуроченном памяти легенды мирового футбола Диего Марадоны.

Игра прошла в Саудовской Аравии.

На 50-й минуте Ферран Жутльга поразил ворота "Бока Хуниорс", на 77-й состоялся ответный гол, его автором стал Эсекиеэль Себальос.

Свисток, возвестивший об окончании второго тайма, прозвучал при счете 1:1. В серии пенальти успешнее оказались аргентинцы – 4:2. Среди тех, кто нанес точный удар с 11-метровой отметки, оказался экс-защитник "Спартака" и "Манчестер Юнайтед" Маркос Рохо.

Аргентинец Марадона ушел из жизни 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет.

Будучи игроком, Марадона защищал цвета аргентинских "Архентинос Хуниорс", "Бока Хуниорс", "Ньюэллс Олд Бойз", испанских "Барселоны" и "Севильи", итальянского "Наполи".

В составе "Наполи он, в частности, дважды выиграл чемпионат страны, один раз - Кубок УЕФА. С "Бока Хуниорс" Марадона выигрывал чемпионат Аргентины, с "Барселоной" - Кубок Испании, Кубок лиги Испании и Суперкубок Испании. Он – чемпион мира 1986 года.