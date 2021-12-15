Дюков допустил продление контракта с Карпиным в случае невыхода сборной России на ЧМ

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Соглашение Российского футбольного союза с главным тренером сборной России Валерием Карпиным может быть продлено и в случае того, если национальной команде страны не удастся пробиться на чемпионат мира-2022, заявил глава РФС Александр Дюков.

"Контракт действует до окончания отборочного турнира. Возможно ли продление контракта, если не выйдем на ЧМ? Такой вариант возможен. Но сейчас пока будем думать о тех играх (стыковые матчи – ИФ), которые предстоят в марте", - сказал Дюков журналистам в среду.

По словам, Дюкова он с пониманием отнесся к заявлению Карпина о возможном уходе из сборной до старта стыковых матчей.

"Все мы понимаем, что заявление, на которое вы ссылаетесь, Валерий Георгиевич сделал в не самый простой для всех нас момент. Это действительно было болезненное поражение (в матче с Хорватией – ИФ) - мы оказались в нескольких минутах от выхода на чемпионат мира, но, к сожалению, уступили. И, разумеется, переживать, когда что-то не получается — это нормально. Как нормально затем и сомневаться", - отметил он.

"Согласитесь, все сталкиваются с подобным в те или иные моменты - начинают сомневаться в том, тем ли делом занимаются, не стоит ли всё бросить. Но не рядом со всеми в такие моменты оказываются камера и микрофон", - подчеркнул Дюков.

"Сегодня могу сказать, что та ситуация осталась в прошлом, и она не потребовала моего вмешательства. Валерий Георгиевич продолжает работу со сборной, и мы все ждем предстоящих стыковых матчей и верим в успешный итоговый результат", - заявил он

15 ноября Карпин допустил, что может покинуть сборную еще до матчей, которая она проведет весной. Он высказался об этом на следующий день после поражения сборной России от Хорватии со счетом 0:1 в отборочном матче ЧМ-2022. Тогда тренер признался, что был удручен игрой своих подопечных, которые почти весь матч провели в обороне, и выразил сомнение в целесообразности дальнейшей работы в команде.

Вскоре Карпин заявил, что все же продолжит работу с национальной командой.

Заняв второе место в отборочной группе, сборная России получила шанс пробиться на ЧМ в Катаре через стыковые матчи, которые пройдут весной 2022 года. Финишировавшая первой Хорватия прошла на турнир напрямую.

В полуфинальном стыковом матче сборная России сыграет с Польшей. Если россияне пройдут дальше, в финале стыков они сыграют с победителем пары Швеция - Чехия.