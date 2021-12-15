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Дюков назвал удовлетворительным результат сборной России в отборе на ЧМ

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Оценка выступлению сборной России по футболу в отборочной кампании чемпионата мира-2022 соответствует удовлетворительной, но окончательные выводы можно будет сделать по окончании стыковых матчей, заявил глава РФС Александр Дюков.

"Результат сборной удовлетворительный, очко отставания от победителя группы (Хорватии – ИФ). И мы были очень близки к тому, чтобы завоевать прямую путевку на ЧМ", - сказал Дюков журналистам в среду.

"Но этот отборочный турнир еще продолжается, и только по его окончании можно дать оценку тренерскую штабу", - отметил он.

Заняв второе место в отборочной группе, сборная России получила шанс пробиться на ЧМ в Катаре через стыковые матчи, которые пройдут весной 2022 года. Финишировавшая первой Хорватия прошла на турнир напрямую.

В полуфинальном стыковом матче сборная России сыграет с Польшей. Если россияне пройдут дальше, в финале стыков они сыграют с победителем пары Швеция - Чехия.

футбол ЧМ-2022

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