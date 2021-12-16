Руй Витория назвал работу в "Спартаке" сложнейшей в карьере

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Португалец Руй Витория, уволенный из московского футбольного клуба "Спартак", высоко отозвался о болельщиках команды и посетовал, что работа в ней сопровождалась с многочисленными трудностями.

"Сегодня завершился мой путь в "Спартаке". Это была, наверное, самая сложная работа в моей карьере, потому что мне приходилось сталкиваться с огромным количеством проблем. Но величие клуба и болельщики "Спартака" заслуживают той лояльности, которую я обещал с самого начала", - написал 51-летний Витория в инстаграме.



"Моё образование основано на ценностях, и я никогда не откажусь от них. Я покидаю клуб с чувством, что я боролся до конца, даже когда всё казалось проигранным. И с уверенностью, что это лучший момент, чтобы уйти", - отметил он.



"Теперь у них (руководства клуба) есть время найти лучшее решение. Я благодарен за возможность тренировать большой российский клуб и один из лучших клубов Европы и мира. Отдельно хочу сказать о невероятных болельщиках "Спартака", которые всегда стояли за меня и всегда проявляли любовь ко мне. Они действительно заслуживают счастья", - подчеркнул Витория.

Об отставке Витории, возглавившего "Спартак" перед началом нынешнего сезона, клуб сообщил в среду с формулировкой "по взаимному соглашению".

К зимней паузе под руководством Витории "Спартак" подошел на девятом месте в турнирной таблице чемпионата Италии. При этом команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы, заняв первое место в своей группе.

Витория дважды привел "Бенфику" к титулу чемпиона Португалии. Последним местом его работы был (единственный для него зарубежный до "Спартака") саудовский клуб "Ан-Наср" (2019-2020 гг).

Преемником Витории на посту главного тренера "Спартака" называют 49-летнего итальянца Паоло Ваноли, который, судя по распространенным в сети видео, уже прилетел в Москву.