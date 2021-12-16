КДК РФС на полмиллиона рублей оштрафовал "Динамо" за уханье фанатов

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза подверг крупному денежному штрафу московское "Динамо" за поведение болельщиков во время матча с петербургским "Зенитом".

"За скандирование с использованием ненормативной лексики болельщиками, "Зенит" был оштрафован на 100 тысяч рублей, "Динамо" — на 50 тысяч. Также московский клуб оштрафован на 500 тысяч рублей за "уханье" болельщиков в адрес игрока "Зенита". Это самый минимальный штраф, который можно получить за данное нарушение", - сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц, слова которого приводит "Спорт-Экспресс".

"Уханье" доносилось с сектора D101. В рапорте делегата все четко написано об этом инциденте. Игроки "Зенита" обратились к судье, тот остановил матч. В следующий раз сумма может значительно увеличиться", — рассказал Григорянц.

Сообщается, что "Динамо" также было оштрафовано на 90 тысяч рублей за нарушение санитарного регламента: по ходу матча болельщик команды выбежал на поле.

Матч "Динамо" - "Зенит" прошел 12 декабря в Москве и завершился со счетом 1:1.