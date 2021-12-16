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Сборная России по хоккею обыграла Швецию на Кубке Первого канала

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной России одержали победу над командой Швеции в матче Кубка Первого канала, который проходит в Москве.

Встреча завершилась с результатом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0). Победу российской команде принес точный бросок Вячеслава Войнова (48-я минута).

Сборная России одержала вторую победу подряд на турнире, накануне была обыграна сборная Канады (4:3).

18 декабря сборную России ждет встреча со сборной Чехии. Швеция 17 декабря сыграет против Канады.

Кубок Первого канала - российский этап Еврохоккейтура, в котором традиционно принимают участие сборные России, Швеции, Чехии и Финляндии. В текущем розыгрыше Кубка также принимает участие сборная Канады, которая использует турнир для подготовки к зимним Олимпийским играм-2022. Матчи с Канадой не входят в зачет Еврохоккейтура.

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