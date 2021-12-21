Российских биатлонистов с вакциной "Спутник V" допустят к немецким этапам КМ

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Ужесточение мер безопасности, принятые в немецких Оберхофе и Рупольдинге, не отразится на участии россиян в этапах Кубка мира в Германии, сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

"На сегодняшний день спортсмены, вакцинированные Sputnik V, могут участвовать в этапах Кубка мира BMW IBU в Германии в январе в соответствии с исключительным правилом для этих соревнований, но должны проходить регулярную процедуру ПЦР-тестирования SARS-CoV-2, чтобы войти и остаться в соревновательном "пузыре" и отелях", - говорится в сообщении союза.

Отмечается, что федеральное правительство Германии и правительства земель встретятся на этой неделе, чтобы обсудить дальнейшие правила Covid-19 для Германии.

"IBU будет внимательно следить за тем, повлияют ли результаты этих встреч на этапы Кубка мира в Германии в январе. Медицинская консультативная группа IBU также встретится на этой неделе, чтобы обсудить текущую ситуацию, и по итогам встречи расскажет командам о правилах для передвижения, въезда в Германию и участия в соревнованиях", - отмечается в сообщении.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что сборная России по биатлону, вероятно, пропустит этапы Кубка мира в Оберхофе и Рупольдинге из-за ужесточения коронавирусных мер в Германии.