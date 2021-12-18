Биатлонист Латыпов стал вторым в гонке преследования на этапе КМ во Франции

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Россиянин Эдуард Латыпов завоевал "серебро" в гонке преследования на четвертом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит во французском Анси.

Выиграл пасьют француз Кентен Фийон Майе, преодолевший дистанцию 12,5 км за 30 минут и 58,3 секунды без единого промаха на четырех огневых рубежах.

Латыпов допустил два неточных выстрела и был вынужден бежать два штрафных круга. В итоге он отстал от Майе на 16,1 секунды. Накануне Латыпов стал вторым в спринте.

"Бронзу" взял норвежец Ветле Кристиансен (отставание +16,2 сек; 0 промахов).

Остальные россияне финишировали в следующем порядке: Карим Халили - 8-й (+1:18; 6), Александр Поварницын - 12-й (+1:36; 1), Александр Логинов - 18-й (+1:59; 4), Даниил Серохвостов - 25-й (+2:51,2; 6), Василий Томшин - 36-й (+3:31,9; 5).