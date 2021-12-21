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Черчесов готов возглавить "Спартак", если позовут

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что готов вернуться на пост наставника московского "Спартака", если от клуба поступит соответствующее предложение.

"Абсолютно (готов)", - сказал Черчесов "Чемпионату".

Черчесов высоко отозвался о владельце клуба Леониде Федуне, при котором он работал главным тренером "Спартака" в 2007-2008 гг.

"Спартак" был моим первым большим клубом - спасибо ему за доверие. Мы старались решать все задачи по максимуму, но тогда второе место считалось провальным. У нас с Федуном ни разу не было ситуации, когда кто-то из нас недоговаривал. Беседы всегда были деловыми и предметными", - отметил специалист.

Накануне было объявлено, что Черчесов возглавил венгерскую команду "Ференцварош".

футбол ФК Спартак Станислав Черчесов

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