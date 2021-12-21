"Северсталь" отыграла три гола, но уступила "Металлургу" в КХЛ

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Хоккеисты магнитогорского "Металлурга" во вторник обыграли соперников из череповецкой "Северстали" в домашнем матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 4:3 (2:0, 1:2, 0:1, 1:0) в пользу хозяев. В составе "Металлурга" голами отметились Никита Коростелев (6-я минута), Павел Акользин (8) и Денис Зернов (31). Уступавшая в три шайбы "Северсталь" смогла сравнять счет к концу третьего периода благодаря дублю Кирилла Пилипенко (33 и 39) и голу Ильи Хохлова (59), однако решающий исход поединка бросок в овертайме провел форвард хозяев Максим Карпов.

"Металлург" укрепил свое лидерство в Восточной конференции КХЛ, заработав 63 очка за 40 встреч. "Северсталь" терпит четвертое поражение подряд и остается пятой на Западе, получив 52 очка за 40 игр.

Ранее во вторник екатеринбургский "Автомобилист" на своем льду уступил казахстанскому "Барысу" - 0:2 (0:0, 0:1, 0:1).

В Новосибирске местная "Сибирь" в овертайме одержала победу над ярославским "Локомотивом" - 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0).