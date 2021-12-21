Полиция провела обыск в офисах миланского футбольного клуба "Интер"

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Полиция Италии провела обыски в офисах футбольного клуба "Интер" из Милана в рамках расследования о предполагаемых махинациях с финансовой отчетностью, сообщает агентство Associated Press.

"Запрос был сделан прокуратурой Милана, чтобы убедиться, что актуальный прирост капитала был правильно зафиксирован. Финансовая отчетность клуба составлена в соответствии с самыми строгими принципами бухгалтерского учета", - сообщил "Интер" в заявлении.

В клубе подчеркнули, что ни один из сотрудников не находится под следствием и никаких обвинений предъявлено не было. Согласно заявлению "Интера", следователи запросили документы, связанные с продажей игроков в сезонах 2017/2018 и 2018/2019.

В ноябре итальянские полицейские провели обыски в офисах другого итальянского футбольного клуба - "Ювентус". Туринский клуб заподозрили в тайных выплатах португальцу Криштиану Роналду в период пандемии.