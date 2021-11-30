"Ювентус" заподозрили в тайных выплатах Роналду в период пандемии

Фото: Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Следствие в Италии проверяет факт возможных финансовых махинаций в турецком футбольном клубе "Ювентус", сообщает Gazzeta dellо Sport.

Отмечается, что речь идет о возможных выплатах португальцу Криштиану Роналду в период пандемии.

Весной 2020 года, когда клуб начал нести существенные финансовые убытки, вызванные пандемией коронавируса, игроки команды согласились на отсрочку, а также понижение зарплат на несколько месяцев. Однако на основе телефонных разговоров следствие заподозрило клуб в том, что он направлял португальцу ежемесячные платежи в обход финансовой ведомости.

В связи с этим прокуратура распорядилась провести обыски в офисах "Ювентуса".

Роналду перешел в "Ювентус" из мадридского "Реала" летом 2018 года. По условиям контракта его ежегодная зарплата составляла 31 млн евро, что стало рекордом для Серии А – главного дивизиона итальянского футбола.

На фоне вспышки коронавируса весной прошлого года появлялись сообщения о намерении "Ювентуса" продать Роналду, чтобы покрыть возникшие убытки. Летом нынешнего года Роналду покинул туринский клуб и перешел в английский "Манчестер Юнайтед".