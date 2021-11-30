Поиск

"Ювентус" заподозрили в тайных выплатах Роналду в период пандемии

"Ювентус" заподозрили в тайных выплатах Роналду в период пандемии
Фото: Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Следствие в Италии проверяет факт возможных финансовых махинаций в турецком футбольном клубе "Ювентус", сообщает Gazzeta dellо Sport.

Отмечается, что речь идет о возможных выплатах португальцу Криштиану Роналду в период пандемии.

Весной 2020 года, когда клуб начал нести существенные финансовые убытки, вызванные пандемией коронавируса, игроки команды согласились на отсрочку, а также понижение зарплат на несколько месяцев. Однако на основе телефонных разговоров следствие заподозрило клуб в том, что он направлял португальцу ежемесячные платежи в обход финансовой ведомости.

В связи с этим прокуратура распорядилась провести обыски в офисах "Ювентуса".

Роналду перешел в "Ювентус" из мадридского "Реала" летом 2018 года. По условиям контракта его ежегодная зарплата составляла 31 млн евро, что стало рекордом для Серии А – главного дивизиона итальянского футбола.

На фоне вспышки коронавируса весной прошлого года появлялись сообщения о намерении "Ювентуса" продать Роналду, чтобы покрыть возникшие убытки. Летом нынешнего года Роналду покинул туринский клуб и перешел в английский "Манчестер Юнайтед".

футбол Италия Ювентус Кришиану Роналду

Новости по теме

Новости

Месси в седьмой раз стал обладателем "Золотого мяча"

Месси в седьмой раз стал обладателем "Золотого мяча"

Овечкин признан лучшим игроком недели в НХЛ

ЦСКА разработает систему компенсаций пострадавшим от задержаний фанатам

РФС и ЦСКА обсудят с МВД действия полиции на воскресном матче в Москве

Фанаты ЦСКА назвали выстрелом в спину позицию клуба по массовым задержаниям

Фанаты ЦСКА назвали выстрелом в спину позицию клуба по массовым задержаниям

Ральф Рангник покинул "Локомотив" и стал временным наставником "Манчестер Юнайтед"

Ральф Рангник покинул "Локомотив" и стал временным наставником "Манчестер Юнайтед"

Свыше 50 протоколов составлено на задержанных после игры с "Зенитом" фанатов ЦСКА

Свыше 50 протоколов составлено на задержанных после игры с "Зенитом" фанатов ЦСКА

ЦСКА осудил фанатов за использование пиротехники на игре с "Зенитом"

"Зенит" обыграл ЦСКА в матче РПЛ

"Зенит" обыграл ЦСКА в матче РПЛ

"Динамо" обыграло "Рубин" в матче Российской премьер-лиги

"Динамо" обыграло "Рубин" в матче Российской премьер-лиги
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код