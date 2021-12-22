Уголовное дело возбуждено после избиения фигуриста Соловьева в центре Москвы

Российский фигурист Дмитрий Соловьев Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Москве по факту избиения олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.

"Отделом дознания УВД по ЦАО Москвы возбуждено уголовное дело в отношении двоих задержанных за причинение мужчине телесных повреждений в центре столицы (часть 2 статьи 112 Уголовного кодекса РФ)", - сказали журналистам в пресс-службе главка.

В свою очередь представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова сообщила журналистам, что надзорное ведомство поставило на контроль ход расследования дела.

Ранее сообщалось, что победитель Олимпиады-2014 в Сочи российский фигурист Дмитрий Соловьев был избит в центре Москвы. По данным "Матч ТВ", инцидент произошел в ночь на вторник в тот момент, когда Соловьев находился на улице в компании с Анной Сидоровой, двукратной чемпионкой Европы по керлингу. Трое неизвестных напали на них и избили фигуриста ногами.

Сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых в совершении преступления.

Пострадавший спортсмен был доставлен в нейрохирургическое отделение Боткинской больницы Москвы.

Золото ОИ-2014 в Сочи и серебро Игр-2018 в Пхенчхане Соловьев заработал в рамках командных соревнований по фигурному катанию, выступая в паре с Екатериной Бобровой в танцах на льду. Также на их счету бронза ЧМ, серебро командного ЧМ, а также медали всех достоинств чемпионатов Европы.