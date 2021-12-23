Новым главным тренером сборной России по регби стал южноафриканец Мьюир

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Высший совет Федерации регби России утвердил нового главного тренера сборной России по регби, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ФРР.

"Национальную команду возглавил южноафриканский специалист Дик Мьюир", - сказал собеседник агентства.

Предшественником Мьюира на посту наставника сборной России был валлиец Лин Джонс, который в ноябре отказался продлевать контракт с Федерацией регби России и покинул национальную команду.

Джонс возглавил сборную России по регби в августе 2018 года. Под его руководством команда заняла четвертое место на чемпионате Европы 2019 года.

Ранее источник "Интерфакса" в федерации, не называя имени, анонсировал, что новым главным тренером будет специалист из ЮАР.