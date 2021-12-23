Московское "Динамо" разгромило "Автомобилист" в матче КХЛ

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Хоккеисты столичного "Динамо" в четверг крупно обыграли соперников из екатеринбургского "Автомобилиста" в домашнем матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Москве и завершилась победой хозяев со счетом 7:1 (3:1, 2:0, 2:0). У "Динамо" голами отметились Роб Клинкхаммер (на 13-й минуте), Богдан Якимов (15), Антон Ведин (18), Андрей Сергеев (21), Вадим Шипачев (34), Оскар Линдберг (46) и Станислав Галиев (49). "Автомобилист" ответил только одной шайбой Сергея Зборовского (13).

Форвард "Динамо" Шипачев помимо проведенного гола также отметился и результативной передачей. Таким образом 34-летний хоккеист набрал 800 очков в чемпионатах России, по этому показателю среди нападающих выше него находятся только Сергей Мозякин и Данис Зарипов. За все сезоны КХЛ с учетом плей-офф у Шипачева на данный момент в активе 799 (257+542 по системе "гол+пас") очков.

"Динамо" на сегодняшний день поднялось на второе место среди клубов Западной конференции КХЛ, заработав 57 очков за 41 игру. "Автомобилист" идет девятым на Востоке - 39 очков за 41 встречу.

В параллельных матчах игрового дня омский "Авангард" на своем льду одержал победу над магнитогорским "Металлургом" - 4:2 (1:1, 1:0, 2:1). В Казани местный "Ак Барс" обыграл казахстанский "Барыс" - 5:3 (1:2, 1:1, 3:0). Пекинский "Куньлунь" проиграл седьмой раз подряд, дома уступив нижегородскому "Торпедо" - 0:4 (0:0, 0:3, 0:1). Подмосковный "Витязь" на своем льду нанес поражение ХК "Сочи" в овертайме - 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 1:0).

Ранее в четверг череповецкая "Северсталь" проиграла пятый раз подряд, на выезде уступив челябинскому "Трактору" - 1:6 (0:1, 1:4, 0:1).