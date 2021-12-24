Фигуристка Муравьева после пересчета опустилась на 3-е место в короткой программе на ЧР

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Фигуристка Софья Муравьева лишилась одного балла после пересчета голосов в короткой программе на чемпионате России, проходящем в Санкт-Петербурге.

Из обновленного протокола на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) следует, что Муравьева, изначально имевшая в своем активе 81,87 балл, получила результат 80,87 баллов. Таким образом, она опустилась на третье место.

На второе место поднялась Анна Щербакова, у которой 81,46 баллов.

Короткую программу выиграла Камила Валиева (90,38).

Победительница чемпионата определится по сумме короткой и произвольной программ. Прокаты произвольной программы пройдут 25 декабря.