Состояние избитого фигуриста Соловьева стабилизировалось

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев, избитый ранее в центре Москвы, сообщил о том, что состояние его здоровья стабилизировалось.

"Дорогие мои близкие, друзья, коллеги, зрители! Моя благодарность вам безгранична! Ваша поддержка и любовь даёт мне силы бороться! Я искренне благодарю врачей за их профессионализм и оперативность!" - написал спортсмен в инстаграме.

"Мое состояние сейчас стабилизировалось. Я полон решимости победить эту травму и надеюсь на скорейшее возвращение к вам!" - отметил он.

По словам Соловьева, ежедневно он делает все возможное и зависящее от него: "следую рекомендациям врачей и выполняю все их указания, чтобы снова вернуться к полноценной жизни и осуществить все задуманное!".

Победитель Олимпиады-2014 в Сочи российский фигурист Соловьев был избит в центре Москвы. Инцидент произошел в ночь на вторник, когда Соловьев находился на улице в компании Анны Сидоровой, двукратной чемпионки Европы по керлингу. Трое неизвестных напали на них и избили фигуриста ногами.

Сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых в совершении преступления. По данным столичного главка МВД, ими оказались двое молодых людей 2003 года рождения - граждане России, уроженцы Читы, студенты юридических факультетов вузов Москвы. Оба арестованы.