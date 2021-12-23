Оба подозреваемых избиении фигуриста Соловьева студенты арестованы

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы в четверг санкционировал арест двух студентов юридического факультета, подозреваемых в избиении олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева.

"Судом удовлетворены ходатайства следователя об избрании в отношении Владислава Смирнова и Владислава Яковцева меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 21 января", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.

Ранее сообщалось об одном арестованном.

Победитель Олимпиады-2014 в Сочи российский фигурист Соловьев был избит в центре Москвы. Инцидент произошел в ночь на вторник, когда Соловьев находился на улице в компании Анны Сидоровой, двукратной чемпионкой Европы по керлингу. Трое неизвестных напали на них и избили фигуриста ногами.

Сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых в совершении преступления. По данным столичного главка МВД, ими оказались двое молодых людей 2003 года рождения - граждане России, уроженцы Читы, студенты юридических факультетов вузов Москвы.

В МВД пояснили, что изначально Соловьев отказался от медицинской помощи, после чего все участники конфликта были доставлены в территориальный отдел полиции для разбирательства.

"Пострадавший не высказывал жалоб на здоровье и после опроса в отделе полиции убыл самостоятельно в лечебное учреждение", - сказали в управлении.

В нейрохирургическом отделении Боткинской больницы Москвы ему диагностировали гематому головного мозга.

По словам его гражданской супруги, состояние Соловьева врачи оценивают как сложное.

Золото ОИ-2014 в Сочи и серебро Игр-2018 в Пхенчхане Соловьев заработал в рамках командных соревнований по фигурному катанию, выступая в паре с Екатериной Бобровой в танцах на льду. Также на их счету бронза ЧМ, серебро командного ЧМ, а также медали всех достоинств чемпионатов Европы.