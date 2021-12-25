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Хоккеисты СКА обыграли "Сибирь" в матче КХЛ

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Петербургский СКА на выезде обыграл "Сибирь" в матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Поединок, состоявшийся в Новосибирске, завершился со счетом 3:4 (0:1, 3:2, 01). Победную шайбу на 49-й минуте забросил нападающий Михаил Воробьев. В составе победителей также отличились Лео Комаров (5 мин), Никита Гусев (21) и Антон Бурдасов (27). За "Сибирь" голы забили Ник Шор (26), Юрки Йокипакка (30) и Никита Сетдиков (33).

СКА набрал 60 очков и продолжает возглавлять Западную конференцию КХЛ. "Сибирь" имеет 48 баллов и занимает шестое место на "Востоке".

Ранее в субботу "Адмирал" у себя во Владивостоке победил по буллитам "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 3:2 Б (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0).

В Хабаровске местный "Амур" уступил "Локомотиву" из Ярославля - 2:4 (1:2, 0:1, 1:1).

хоккей КХЛ СКА Сибирь Адмирал Нефтехимик Амур Локомотив

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