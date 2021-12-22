В Финляндии минскому "Динамо" перед матчем с "Йокеритом" включили гимн Палау

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Минское "Динамо" в очередном матче КХЛ проиграла в среду вечером в гостях финскому "Йокериту" в овертайме - 1:2. Матч ознаменовался скандалом: перед началом встречи хозяева вместо гимна Белоруссии включили гимн Палау - островного государства в Филиппинском море Тихого океана.

Гимн с "Хартвалл-Арены" прозвучал в прямом эфире по телеканалу "Беларусь-5" и другим телеканалам, транслировавшим матч.

После матча в твиттере "Йокерита" появилось сообщение с извинениями по поводу произошедшего. Хозяева причиной инцидента назвали "техническую проблему".

"Йокерит" глубоко сожалеет о случившемся. Извинения были принесены клубу "Динамо" и команде", - говорится в сообщении.