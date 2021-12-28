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Избитый фигурист Дмитрий Соловьев выписан из больницы

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев покинул больницу, куда был госпитализирован после избиения в центре Москвы, сообщила менеджер спортсмена Елена Болотова.

"Диму сегодня выписали. Сейчас он находится у реабилитолога. Пока на связь он не выходил. Я знаю, что эти дни он будет с врачом", - приводит слова Болотовой "Спорт-Экспресс".

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"Он очень сильно рвется на лед и боится всех подвести. Сейчас должно быть принято решение. Состояние сейчас удовлетворительное. Единственное, что сейчас скажут врачи - какие нагрузки возможны", - отметила она.

Соловьев был избит в центре Москвы в ночь на 21 декабря, инцидент произошел в ночь на вторник в тот момент, когда Соловьев находился на улице в компании с гражданской женой, двукратной чемпионкой Европы по керлингу Анной Сидоровой. Трое неизвестных напали на них и избили фигуриста ногами.

Сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых в совершении преступления. Пострадавший спортсмен был доставлен в нейрохирургическое отделение Боткинской больницы Москвы.

Позже в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве сообщили, что по факту избиения фигуриста возбуждено уголовное дело. Оба задержанных арестованы.

Золото ОИ-2014 в Сочи и серебро Игр-2018 в Пхенчхане Соловьев заработал в рамках командных соревнований по фигурному катанию, выступая в паре с Екатериной Бобровой в танцах на льду. Также на их счету бронза ЧМ, серебро командного ЧМ, а также медали всех достоинств чемпионатов Европы.

фигурное катание Дмитрий Соловьев

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