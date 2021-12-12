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Российский боксер Дмитрий Бивол в восьмой раз защитил титул WBA

Российский боксер Дмитрий Бивол в восьмой раз защитил титул WBA
Боксер Дмитрий Бивол после победы в поединке против Умара Саламова за титул WBA Super
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол защитил пояс, победив своего соотечественника Умара Саламова.

Победа Биволу присуждена единогласным решением судей - 119-109, 118-109 и 118-110.

Бой прошел в Екатеринбурге.

Для Бивола это была первая защита титула на родине. Чемпионским поясом 30-летний Бивол владеет с 2017 года, с тех пор он провел семь успешных защит своего титула. В общей сложности на профессиональном ринге он провел 18 боев, в которых одержал 19 побед, в том числе 11 – нокаутом.

Что касается 27-летнего Саламова, он выиграл 26 боев (19 – нокаутом) при двух поражениях.

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