Теннисистка Павлюченкова сдала положительный тест на COVID в Австралии
Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова сообщила о своем заражении коронавирусом.
"К сожалению, у меня плохие новости. По прилете в Австралию я сдала положительный тест на COVID-19. Я вакцинирована и готовилась к началу сезона в Дубае, но мы живем в очень непростое время", - написала спортсменка в твиттере.
Павлюченкова сообщила, что находится в изоляции в отеле.
Теннисистка прилетела в Мельбурн, чтобы выступить на Открытом чемпионате Австралии, который пройдет с 17 по 30 января.