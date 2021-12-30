Поиск

Теннисистка Павлюченкова сдала положительный тест на COVID в Австралии

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова сообщила о своем заражении коронавирусом.

"К сожалению, у меня плохие новости. По прилете в Австралию я сдала положительный тест на COVID-19. Я вакцинирована и готовилась к началу сезона в Дубае, но мы живем в очень непростое время", - написала спортсменка в твиттере.

Павлюченкова сообщила, что находится в изоляции в отеле.

Теннисистка прилетела в Мельбурн, чтобы выступить на Открытом чемпионате Австралии, который пройдет с 17 по 30 января.

Анастасия Павлюченкова теннис коронавирус Австралия

Новости по теме

Новости

Молодёжный чемпионат мира по хоккею планируют провести заново

Молодежный чемпионат мира по хоккею официально отменен

Молодежный чемпионат мира по хоккею официально отменен

СМИ сообщили об отмене молодежного ЧМ по хоккею

Экс-глава ИИХФ сообщил о вероятности отмены молодежного ЧМ в ближайшие часы

Сборной России присудили поражение в матче со Словакией на молодежном ЧМ из-за COVID-19

Сборной России присудили поражение в матче со Словакией на молодежном ЧМ из-за COVID-19
Пандемия коронавируса

Матч молодежного ЧМ по хоккею между Чехией и Финляндией отменен из-за COVID-19

Большунов завоевал серебро в гонке на 15 км на "Тур де Ски"

Артур Бетербиев допустил, что проведет бой с Дмитрием Биволом

Артур Бетербиев допустил, что проведет бой с Дмитрием Биволом

СМИ сообщили о скором назначении Николича главным тренером ЦСКА

СМИ сообщили о скором назначении Николича главным тренером ЦСКА

Неделя звезд КХЛ перенесена на 2023 год

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код