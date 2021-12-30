Теннисистка Павлюченкова сдала положительный тест на COVID в Австралии

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова сообщила о своем заражении коронавирусом.

"К сожалению, у меня плохие новости. По прилете в Австралию я сдала положительный тест на COVID-19. Я вакцинирована и готовилась к началу сезона в Дубае, но мы живем в очень непростое время", - написала спортсменка в твиттере.

Павлюченкова сообщила, что находится в изоляции в отеле.

Теннисистка прилетела в Мельбурн, чтобы выступить на Открытом чемпионате Австралии, который пройдет с 17 по 30 января.