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Российско-немецкий футболист Классен перешел в "Спартак"

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб "Спартак" объявил о подписании соглашения с защитником Лео Классеном.

"Контракт с 21-летним игроком подписан до 30 июня 2025 года", - говорится в сообщении пресс-службы "Спартака".

Классен родился и вырос в Германии. До 17 лет он обучался в академии "Кельна", а затем перешел в "Мюнхен 1860", где дебютировал на взрослом уровне в 2018 году. Летом 2021 года Классен стал игроком "Тироля", за эту команду он провел 17 матчей в рамках австрийской Суперлиги и сделал шесть результативных передач.

При этом у Классена есть российское гражданство, что позволило ему прошедшей осенью дебютировать за молодежную сборную России. В чемпионате России он не будет считаться легионером.

футбол ФК Спартак

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