Ïîèñê

Ñâåòëàíà Ðîìàøèíà íàçâàëà ïîáåäû íà ÎÈ â Òîêèî ñàìûìè òÿæåëûìè â êàðüåðå

Ñàìàÿ òèòóëîâàííàÿ ñèíõðîíèñòêà â ìèðå ïîäâîäèò èòîãè óõîäÿùåãî ãîäà è ãîâîðèò î ïëàíàõ íà ñëåäóþùèé

Ñâåòëàíà Ðîìàøèíà íàçâàëà ïîáåäû íà ÎÈ â Òîêèî ñàìûìè òÿæåëûìè â êàðüåðå
Ðîññèéñêàÿ ñèíõðîíèñòêà Ñâåòëàíà Ðîìàøèíà
Ôîòî: Zuma/ÒÀÑÑ

Ìîñêâà. 31 äåêàáðÿ. INTERFAX.RU - Ñåìèêðàòíàÿ îëèìïèéñêàÿ ÷åìïèîíêà â ñèíõðîííîì ïëàâàíèè Ñâåòëàíà Ðîìàøèíà çàÿâèëà, ÷òî óñïåõè â 2021 ãîäó îêàçàëèñü äëÿ íåå áîëåå ñëîæíûìè ÷åì äîñòèæåíèÿ â ïðåäûäóùèå ïåðèîäû â êàðüåðå.

ÑïîðòÐîññèéñêèå ñèíõðîíèñòêè Ðîìàøèíà è Êîëåñíè÷åíêî âûèãðàëè çîëîòî ÎÈÐîññèéñêèå ñèíõðîíèñòêè Ðîìàøèíà è Êîëåñíè÷åíêî âûèãðàëè çîëîòî ÎÈ×èòàòü ïîäðîáíåå

"Ïðåæäå âñåãî êîíå÷íî æå ãîä çàïîìíèëñÿ ïîáåäàìè, íî êðàéíå íåïðîñòûìè. Îí ñòàë ñàìûì òÿæåëûì èç âñåõ îëèìïèéñêèõ öèêëîâ, êîòîðûå ÿ ïðîõîäèëà. Ýòî ñâÿçàíî íå ñ ôèçè÷åñêîé íàãðóçêîé – ÿ è â 35 ëåò âñå ýòî âûäåðæàëà áû, îïûò äàåò î ñåáå çíàòü. Ñàìîå òÿæåëîå áûëî â ýìîöèîíàëüíîì ïëàíå: ðàçëóêè ñ ñåìüåé, âñå ýòè íåïðåäâèäåííûå ñèòóàöèè, ñâÿçàííûå ñ êîâèäîì, ïåðåíîñîì Îëèìïèàäû", - ñêàçàëà Ðîìàøèíà "Èíòåðôàêñó".

"Ìû æèëè â ïîñòîÿííîì ñòðåññå: íå äàé áîã òû çàáîëååøü è ïîäâåäåøü êîìàíäó. Îòìåíà ìîëîäåæíîãî ÷åìïèîíàòà ìèðà ïî õîêêåþ ïîêàçàëà, êàê ýòî âñå âîçìîæíî – âðîäå áû òóðíèð íà÷àëñÿ, íî è âíåçàïíî çàêîí÷èëñÿ", - ïîä÷åðêíóëà îíà.

"È ñåé÷àñ, ïî èñòå÷åíèè êàêîãî-òî âðåìåíè ýòî âñïîìèíàåòñÿ ñ óëûáêîé, ñëîâíî âñå òàê è äîëæíî áûëî áûòü", - ïðèçíàëàñü òèòóëîâàííàÿ ñïîðòñìåíêà.

Ïî ñëîâàì Ðîìàøèíîé, 2021 ãîä ñ òî÷êè çðåíèÿ ñïîðòèâíîãî ïðèçíàíèÿ çàâåðøàåòñÿ äëÿ íåå íà ïîçèòèâíîé âîëíå.

"Òåïëî íà äóøå îò òîãî, êàê çàêàí÷èâàåòñÿ ãîä â ñïîðòèâíîì ïëàíå. Çà ïîñëåäíèé ìåñÿö ïîÿâèëîñü î÷åíü ìíîãî ðàçëè÷íûõ íàãðàä – êàê çâàíèå ëó÷øåé ñïîðòñìåíêè â íàøåé ñòðàíå îò Íàöèîíàëüíîé ñïîðòèâíîé ïðåìèè, òàê è ïðèçíàíèå ìåæäóíàðîäíîé ôåäåðàöèè: ìû ñî Ñâåòîé Êîëåñíè÷åíêî ñòàëè ëó÷øèìè ñèíõðîíèñòêàìè. Êðîìå òîãî, ñïîðòèâíûå æóðíàëèñòû óäîñòîèëè ìåíÿ "Ñåðåáðÿíîé ëàíè", - ãîâîðèò îíà.

"Â îòäåëüíûõ ìîìåíòàõ ãîä çàêàí÷èâàåòñÿ íå ñîâñåì òàê, êàê õîòåëîñü áû. Íî ýòî ëè÷íûå ìîìåíòû, î êîòîðûõ ÿ íå áóäó ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ", - îòìåòèëà ñèíõðîíèñòêà.

"Â öåëîì æå ìîãó ñêàçàòü ñïàñèáî ýòîìó ãîäó, ÷òî âñå ñëîæèëîñü òàê", - äîáàâèëà îíà.

Ðîìàøèíà æåëàåò ó÷àñòíèêàì ïðåäñòîÿùèõ â 2022 ãîäó çèìíèõ Èãð â Ïåêèíå êàê ìîæíî áîëåå ñïîêîéíîé îáñòàíîâêè.

"Âïåðåäè – ãîä çèìíèõ Èãð, õî÷åòñÿ âåðèòü, ÷òî âñå ïðîéäåò õîðîøî, ÷òî Îëèìïèàäà ñîñòîèòñÿ è íå áóäåò ñòðåññîâûõ ñèòóàöèé. Íî ïîíÿòíî, ÷òî âñå ñïîðòñìåíû è òðåíåðû áóäóò æèòü â ñëîæíûõ óñëîâèÿõ, áóäóò ïîñòîÿííûå òåñòèðîâàíèÿ, êîòîðûå íå äîáàâëÿþò ïîçèòèâà. Íî ïðè ýòîì, êîãäà ó íàñ íà÷àëèñü Îëèìïèéñêèå èãðû, ýòî áûëî ìàëåíüêèì, íî ïðàçäíèêîì, ïîòîìó ÷òî ìû ýòîãî î÷åíü äîëãî æäàëè", - ãîâîðèò Ðîìàøèíà.

"Âûñòóïëåíèÿ â 2022 ãîäó? Íè÷åãî íå èñêëþ÷àþ"

Ïî åå ñëîâàì, êîíêðåòíûõ ïëàíîâ ïî âûñòóïëåíèÿì â ñëåäóþùåì ãîäó ó íåå ïîêà íåò.

"Ñàìîå ãëàâíîå, ÷òîáû â ñëåäóþùåì ãîäó âñå áûëè çäîðîâû. Äëÿ ìåíÿ ýòî îñíîâíàÿ çàäà÷à, áûòü áîëüøå ñ ñåìüåé, âîñïîëíèòü òî âðåìÿ, êîòîðîå ïðîâåëà íà òðåíèðîâêàõ, ñåìåéíûì î÷àãîì. À òàê – ÿ âîññòàíàâëèâàþñü ïî-ïðåæíåìó, ó ìåíÿ íåò êîíêðåòíûõ ñïîðòèâíûõ ïëàíîâ íà ýòîò ãîä, íî ïîñìîòðèì, êàê ýòî áóäåò ñêëàäûâàòüñÿ – íè÷åãî íå èñêëþ÷àþ", - çàÿâèëà Ðîìàøèíà.

"Â óõîäÿùåì ãîäó â áîëüøåé ñòåïåíè ñëåäèëà çà Îëèìïèàäîé. Êîãî-òî îäíîãî èç ñïîðòñìåíîâ âûäåëÿòü áóäåò íåïðàâèëüíî. Â öåëîì êîìàíäà Ðîññèè, íåñìîòðÿ íà âñå òðóäíîñòè, ñ êîòîðûìè ìû ñòîëêíóëèñü, âûñòóïèëà î÷åíü õîðîøî. Íàøè ñïîðòñìåíû – âïåðåäè ïëàíåòû âñåé", - ñ÷èòàåò ñïîðòñìåíêà.

"Î÷åíü ëþáëþ ôèãóðíîå êàòàíèå – ñìîòðþ, áîëåþ, ïåðåæèâàþ, ñ áîëüøèì èíòåðåñîì íà äíÿõ ñìîòðåëà ÷åìïèîíàò Ðîññèè. Áîðüáà çà îëèìïèéñêèå ïóòåâêè áûëà çàõâàòûâàþùåé", - ñêàçàëà îíà.

Ïî áàáóøêàì

"Íîâûé ãîä áóäåì ñïðàâëÿòü ñ äðóçüÿìè, ÷òî ñòàíîâèòñÿ õîðîøåé òðàäèöèåé. Íî 31 ÷èñëà ñíà÷àëà åäåì ê îäíîé áàáóøêå, ïîòîì ê äðóãîé, âñåõ ïîçäðàâëÿåì. Íå ìîæåì îáîéòè ñòîðîíîé íàøèõ ðîäèòåëåé", - îòìåòèëà Ðîìàøèíà.

Ðîìàøèíà – ñåìèêðàòíàÿ îëèìïèéñêàÿ ÷åìïèîíêà, 21-êðàòíàÿ ÷åìïèîíêà ìèðà, 13-êðàòíàÿ ÷åìïèîíêà Åâðîïû. Íà ïðîøåäøåé ëåòîì 2021 ãîäà ëåòíåé Îëèìïèàäå â Òîêèî Ðîìàøèíà âûèãðàëà äâå çîëîòûå ìåäàëè – â ñîðåâíîâàíèÿõ ãðóïï è â äóýòàõ (ñî Ñâåòëàíîé Êîëåñíè÷åíêî). Îíà ÿâëÿåòñÿ ñàìîé òèòóëîâàííîé ñïîðòñìåíêîé â èñòîðèè ñèíõðîííîãî ïëàâàíèÿ.

Ëó÷øèå ñïîðòèâíûå ôîòîãðàôèè 2021 ãîäà

20
Àìåðèêàíñêèé ïëîâåö Ðèñ Óèòë âî âðåìÿ çàïëûâà íà äèñòàíöèè 200 ìåòðîâ áðàññîì íà ñîðåâíîâàíèÿõ â Ìèøåí-Âüåõî, ÊàëèôîðíèÿÈçðàèëüñêàÿ ñïîðòñìåíêà Ëèíîé Àøðàì â èíäèâèäóàëüíîì ìíîãîáîðüå ïî õóäîæåñòâåííîé ãèìíàñòèêå íà Îëèìïèéñêèõ èãðàõ â ÒîêèîØâåéöàðåö Ìàðê Õèðøè ëåæèò íà îáî÷èíå äîðîãè ïîñëå àâàðèè íà ïåðâîì ýòàïå âåëîãîíêè "Òóð äå Ôðàíñ"Ïîëóôèíàë ïî íàñòîëüíîìó òåííèñó â ìóæñêîì îäèíî÷íîì ðàçðÿäå íà ëåòíèõ Îëèìïèéñêèõ èãðàõÁîëåëüùèêè íà ñòàäèîíå Íåìåñèî Äèåñ â Òîëóêå, ÌåêñèêàÐàëëè-ìàðàôîí "Äàêàð" íà òåððèòîðèè Ñàóäîâñêîé ÀðàâèèÑîðåâíîâàíèÿ ïî ôåõòîâàíèþ íà ëåòíèõ Îëèìïèéñêèõ èãðàõÀìåðèêàíñêàÿ ëåãêîàòëåòêà Æàñìèí Òîää íà ñîðåâíîâàíèÿõ ïî ïðûæêàì â äëèíó â Þäæèíå, øòàò ÎðåãîíÇðèòåëè íà ×åìïèîíàòå ìèðà ïî ðàëëè â ÈñïàíèèÑîðåâíîâàíèÿ ïî ñèíõðîííîìó ïëàâàíèþ íà Îëèìïèéñêèõ èãðàõ â ÒîêèîÑåðáñêèé òåííèñèñò Íîâàê Äæîêîâè÷ ïåðåä ìàò÷åì â ÏàðèæåÑîðåâíîâàíèÿ ïî êëèôô-äàéâèíãó Red Bull Cliff Diving â Ïîëèíüÿíî-à-Ìàðå (Èòàëèÿ)Àâàðèÿ âî âðåìÿ ïðîõîäÿùåé â øòàòå Ôëîðèäà ãîíêè íîâîãî ñåçîíà NASCAR "Äàéòîíà 500"Òóðíå ÷åòûðåõ òðàìïëèíîâ â íåìåöêîì ÎáåðñòäîðôåÀìåðèêàíåö Ýðèê Àíäåðñîí ó÷àñòâóåò â ïðåäâàðèòåëüíîì çàïëûâå íà äèñòàíöèè 50 ìåòðîâ âîëüíûì ñòèëåìÃîíêè íà èïïîäðîìå Êåìáëà-Ãðåéíäæ â ÑèäíååÂûñòóïëåíèå ðîññèéñêèõ ñèíõðîíèñòîê Ñâåòëàíû Êîëåñíè÷åíêî è Ñâåòëàíû ÐîìàøèíîéÀìåðèêàíñêèé ñïîðòñìåí Áðîóäè Ìýëîóí âî âðåìÿ ñîðåâíîâàíèé ïî õóäîæåñòâåííîé ãèìíàñòèêåÄàíèýëü Õåìðèê ïðàçäíóåò ïîáåäó â ãîíêå NASCAR Xfinityßïîíñêèé ñïîðòñìåí ïî êîíêóðó Êîêè Ñàéòî íà ëåòíèõ Îëèìïèéñêèõ èãðàõ
Àìåðèêàíñêèé ïëîâåö Ðèñ Óèòë âî âðåìÿ çàïëûâà íà äèñòàíöèè 200 ìåòðîâ áðàññîì íà ñîðåâíîâàíèÿõ â Ìèøåí-Âüåõî, Êàëèôîðíèÿ
ñèíõðîííîå ïëàâàíèå Ñâåòëàíà Ðîìàøèíà

Íîâîñòè ïî òåìå

Íîâîñòè

Ðîññèéñêî-íåìåöêèé ôóòáîëèñò Êëàññåí ïåðåøåë â "Ñïàðòàê"

Óìåð øåñòèêðàòíûé ïîáåäèòåëü "Äàêàðà" Êàðåë Ëîïðàéñ

Óìåð øåñòèêðàòíûé ïîáåäèòåëü "Äàêàðà" Êàðåë Ëîïðàéñ

Ìîëîä¸æíûé ÷åìïèîíàò ìèðà ïî õîêêåþ ïëàíèðóþò ïðîâåñòè çàíîâî

Ìîëîäåæíûé ÷åìïèîíàò ìèðà ïî õîêêåþ îôèöèàëüíî îòìåíåí

Ìîëîäåæíûé ÷åìïèîíàò ìèðà ïî õîêêåþ îôèöèàëüíî îòìåíåí

ÑÌÈ ñîîáùèëè îá îòìåíå ìîëîäåæíîãî ×Ì ïî õîêêåþ

Ýêñ-ãëàâà ÈÈÕÔ ñîîáùèë î âåðîÿòíîñòè îòìåíû ìîëîäåæíîãî ×Ì â áëèæàéøèå ÷àñû

Ñáîðíîé Ðîññèè ïðèñóäèëè ïîðàæåíèå â ìàò÷å ñî Ñëîâàêèåé íà ìîëîäåæíîì ×Ì èç-çà COVID-19

Ñáîðíîé Ðîññèè ïðèñóäèëè ïîðàæåíèå â ìàò÷å ñî Ñëîâàêèåé íà ìîëîäåæíîì ×Ì èç-çà COVID-19
Ïàíäåìèÿ êîðîíàâèðóñà

Ìàò÷ ìîëîäåæíîãî ×Ì ïî õîêêåþ ìåæäó ×åõèåé è Ôèíëÿíäèåé îòìåíåí èç-çà COVID-19

Áîëüøóíîâ çàâîåâàë ñåðåáðî â ãîíêå íà 15 êì íà "Òóð äå Ñêè"

Àðòóð Áåòåðáèåâ äîïóñòèë, ÷òî ïðîâåäåò áîé ñ Äìèòðèåì Áèâîëîì

Àðòóð Áåòåðáèåâ äîïóñòèë, ÷òî ïðîâåäåò áîé ñ Äìèòðèåì Áèâîëîì
Ïîäïèñêà
Õî÷ó ïîëó÷àòü íîâîñòè:
Ââåäèòå êîä ñ êàðòèíêè:
Îáíîâèòü êîä