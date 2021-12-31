Ñâåòëàíà Ðîìàøèíà íàçâàëà ïîáåäû íà ÎÈ â Òîêèî ñàìûìè òÿæåëûìè â êàðüåðå
Ñàìàÿ òèòóëîâàííàÿ ñèíõðîíèñòêà â ìèðå ïîäâîäèò èòîãè óõîäÿùåãî ãîäà è ãîâîðèò î ïëàíàõ íà ñëåäóþùèé
Ìîñêâà. 31 äåêàáðÿ. INTERFAX.RU - Ñåìèêðàòíàÿ îëèìïèéñêàÿ ÷åìïèîíêà â ñèíõðîííîì ïëàâàíèè Ñâåòëàíà Ðîìàøèíà çàÿâèëà, ÷òî óñïåõè â 2021 ãîäó îêàçàëèñü äëÿ íåå áîëåå ñëîæíûìè ÷åì äîñòèæåíèÿ â ïðåäûäóùèå ïåðèîäû â êàðüåðå.
"Ïðåæäå âñåãî êîíå÷íî æå ãîä çàïîìíèëñÿ ïîáåäàìè, íî êðàéíå íåïðîñòûìè. Îí ñòàë ñàìûì òÿæåëûì èç âñåõ îëèìïèéñêèõ öèêëîâ, êîòîðûå ÿ ïðîõîäèëà. Ýòî ñâÿçàíî íå ñ ôèçè÷åñêîé íàãðóçêîé – ÿ è â 35 ëåò âñå ýòî âûäåðæàëà áû, îïûò äàåò î ñåáå çíàòü. Ñàìîå òÿæåëîå áûëî â ýìîöèîíàëüíîì ïëàíå: ðàçëóêè ñ ñåìüåé, âñå ýòè íåïðåäâèäåííûå ñèòóàöèè, ñâÿçàííûå ñ êîâèäîì, ïåðåíîñîì Îëèìïèàäû", - ñêàçàëà Ðîìàøèíà "Èíòåðôàêñó".
"Ìû æèëè â ïîñòîÿííîì ñòðåññå: íå äàé áîã òû çàáîëååøü è ïîäâåäåøü êîìàíäó. Îòìåíà ìîëîäåæíîãî ÷åìïèîíàòà ìèðà ïî õîêêåþ ïîêàçàëà, êàê ýòî âñå âîçìîæíî – âðîäå áû òóðíèð íà÷àëñÿ, íî è âíåçàïíî çàêîí÷èëñÿ", - ïîä÷åðêíóëà îíà.
"È ñåé÷àñ, ïî èñòå÷åíèè êàêîãî-òî âðåìåíè ýòî âñïîìèíàåòñÿ ñ óëûáêîé, ñëîâíî âñå òàê è äîëæíî áûëî áûòü", - ïðèçíàëàñü òèòóëîâàííàÿ ñïîðòñìåíêà.
Ïî ñëîâàì Ðîìàøèíîé, 2021 ãîä ñ òî÷êè çðåíèÿ ñïîðòèâíîãî ïðèçíàíèÿ çàâåðøàåòñÿ äëÿ íåå íà ïîçèòèâíîé âîëíå.
"Òåïëî íà äóøå îò òîãî, êàê çàêàí÷èâàåòñÿ ãîä â ñïîðòèâíîì ïëàíå. Çà ïîñëåäíèé ìåñÿö ïîÿâèëîñü î÷åíü ìíîãî ðàçëè÷íûõ íàãðàä – êàê çâàíèå ëó÷øåé ñïîðòñìåíêè â íàøåé ñòðàíå îò Íàöèîíàëüíîé ñïîðòèâíîé ïðåìèè, òàê è ïðèçíàíèå ìåæäóíàðîäíîé ôåäåðàöèè: ìû ñî Ñâåòîé Êîëåñíè÷åíêî ñòàëè ëó÷øèìè ñèíõðîíèñòêàìè. Êðîìå òîãî, ñïîðòèâíûå æóðíàëèñòû óäîñòîèëè ìåíÿ "Ñåðåáðÿíîé ëàíè", - ãîâîðèò îíà.
"Â îòäåëüíûõ ìîìåíòàõ ãîä çàêàí÷èâàåòñÿ íå ñîâñåì òàê, êàê õîòåëîñü áû. Íî ýòî ëè÷íûå ìîìåíòû, î êîòîðûõ ÿ íå áóäó ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ", - îòìåòèëà ñèíõðîíèñòêà.
"Â öåëîì æå ìîãó ñêàçàòü ñïàñèáî ýòîìó ãîäó, ÷òî âñå ñëîæèëîñü òàê", - äîáàâèëà îíà.
Ðîìàøèíà æåëàåò ó÷àñòíèêàì ïðåäñòîÿùèõ â 2022 ãîäó çèìíèõ Èãð â Ïåêèíå êàê ìîæíî áîëåå ñïîêîéíîé îáñòàíîâêè.
"Âïåðåäè – ãîä çèìíèõ Èãð, õî÷åòñÿ âåðèòü, ÷òî âñå ïðîéäåò õîðîøî, ÷òî Îëèìïèàäà ñîñòîèòñÿ è íå áóäåò ñòðåññîâûõ ñèòóàöèé. Íî ïîíÿòíî, ÷òî âñå ñïîðòñìåíû è òðåíåðû áóäóò æèòü â ñëîæíûõ óñëîâèÿõ, áóäóò ïîñòîÿííûå òåñòèðîâàíèÿ, êîòîðûå íå äîáàâëÿþò ïîçèòèâà. Íî ïðè ýòîì, êîãäà ó íàñ íà÷àëèñü Îëèìïèéñêèå èãðû, ýòî áûëî ìàëåíüêèì, íî ïðàçäíèêîì, ïîòîìó ÷òî ìû ýòîãî î÷åíü äîëãî æäàëè", - ãîâîðèò Ðîìàøèíà.
"Âûñòóïëåíèÿ â 2022 ãîäó? Íè÷åãî íå èñêëþ÷àþ"
Ïî åå ñëîâàì, êîíêðåòíûõ ïëàíîâ ïî âûñòóïëåíèÿì â ñëåäóþùåì ãîäó ó íåå ïîêà íåò.
"Ñàìîå ãëàâíîå, ÷òîáû â ñëåäóþùåì ãîäó âñå áûëè çäîðîâû. Äëÿ ìåíÿ ýòî îñíîâíàÿ çàäà÷à, áûòü áîëüøå ñ ñåìüåé, âîñïîëíèòü òî âðåìÿ, êîòîðîå ïðîâåëà íà òðåíèðîâêàõ, ñåìåéíûì î÷àãîì. À òàê – ÿ âîññòàíàâëèâàþñü ïî-ïðåæíåìó, ó ìåíÿ íåò êîíêðåòíûõ ñïîðòèâíûõ ïëàíîâ íà ýòîò ãîä, íî ïîñìîòðèì, êàê ýòî áóäåò ñêëàäûâàòüñÿ – íè÷åãî íå èñêëþ÷àþ", - çàÿâèëà Ðîìàøèíà.
"Â óõîäÿùåì ãîäó â áîëüøåé ñòåïåíè ñëåäèëà çà Îëèìïèàäîé. Êîãî-òî îäíîãî èç ñïîðòñìåíîâ âûäåëÿòü áóäåò íåïðàâèëüíî. Â öåëîì êîìàíäà Ðîññèè, íåñìîòðÿ íà âñå òðóäíîñòè, ñ êîòîðûìè ìû ñòîëêíóëèñü, âûñòóïèëà î÷åíü õîðîøî. Íàøè ñïîðòñìåíû – âïåðåäè ïëàíåòû âñåé", - ñ÷èòàåò ñïîðòñìåíêà.
"Î÷åíü ëþáëþ ôèãóðíîå êàòàíèå – ñìîòðþ, áîëåþ, ïåðåæèâàþ, ñ áîëüøèì èíòåðåñîì íà äíÿõ ñìîòðåëà ÷åìïèîíàò Ðîññèè. Áîðüáà çà îëèìïèéñêèå ïóòåâêè áûëà çàõâàòûâàþùåé", - ñêàçàëà îíà.
Ïî áàáóøêàì
"Íîâûé ãîä áóäåì ñïðàâëÿòü ñ äðóçüÿìè, ÷òî ñòàíîâèòñÿ õîðîøåé òðàäèöèåé. Íî 31 ÷èñëà ñíà÷àëà åäåì ê îäíîé áàáóøêå, ïîòîì ê äðóãîé, âñåõ ïîçäðàâëÿåì. Íå ìîæåì îáîéòè ñòîðîíîé íàøèõ ðîäèòåëåé", - îòìåòèëà Ðîìàøèíà.
Ðîìàøèíà – ñåìèêðàòíàÿ îëèìïèéñêàÿ ÷åìïèîíêà, 21-êðàòíàÿ ÷åìïèîíêà ìèðà, 13-êðàòíàÿ ÷åìïèîíêà Åâðîïû. Íà ïðîøåäøåé ëåòîì 2021 ãîäà ëåòíåé Îëèìïèàäå â Òîêèî Ðîìàøèíà âûèãðàëà äâå çîëîòûå ìåäàëè – â ñîðåâíîâàíèÿõ ãðóïï è â äóýòàõ (ñî Ñâåòëàíîé Êîëåñíè÷åíêî). Îíà ÿâëÿåòñÿ ñàìîé òèòóëîâàííîé ñïîðòñìåíêîé â èñòîðèè ñèíõðîííîãî ïëàâàíèÿ.